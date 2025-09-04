Musique de la pub Renault 2025 – The little chic boutique

Renault dévoile RNLT, un nouveau concept de showroom urbain et compact, pensé comme une expérience immersive au cœur des grandes villes. Plus qu’un simple espace d’exposition, ce lieu hybride met en scène la marque à travers des contenus digitaux, des interactions ludiques et un parcours expérientiel qui modernise la relation avec le public. Renault y conjugue proximité, innovation et storytelling, dans une logique de transformation de ses points de contact.

La musique de la pub Renault RNLT 2025 est Love Again, de Tal Tamari.

Pub Renault RNLT 2025 – The little chic boutique

Musique de la pub Renault RNLT 2025 – The little chic boutique