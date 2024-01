Musique de la pub Tekken 8 (2024)

Get Ready for the Next Music.

À l’occasion du nouvel opus Tekken 8, attendu à la date du 26 janvier, la nouvelle bande-annonce en live-action signée BETC et Bandai Namco Europe vient de sortir.

Deux combattants s’apprêtent à s’affronter sur le ring et s’adonnent au mythique face-à-face servant à intimider l’adversaire avant le duel. Un face-à-face qui va vite se transformer en face-à-face, à-face-à-face-à-face-à… regroupant toute une foule se joignant à eux – un moyen de réunir les joueurs du monde entier.

La musique de la pub Tekken 8 est Born to Win de La Rosa.

La pub Tekken 8 (2024)

