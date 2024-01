Musique de la pub Pilot Pen X Gaël Faye 2024

“La mine et le papier dialoguent dans un crissement tendre”.

Parfois, nous ne demandons rien de plus qu’un peu de calme et de beauté, et c’est exactement ce que nous apporte cette campagne de Pilot Pen avec Gaël Faye. Un peu de poésie dans notre monde de brute, ce n’est pas si commun ; et pourtant, l’écriture – discipline dont la poésie fait partie – est un exutoire des plus efficaces. Gaël Faye semble le penser également.

La musique de la pub Pilot Pen X Gaël Faye – Ode à l’écriture 2024 est une composition originale de et par Gaël Faye.

La pub Pilot Pen X Gaël Faye 2024