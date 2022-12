Facile de deviner son signe astrologique.

Que ce lion a fier carrure sur son nouveau destrier : l’iconique SUV 3008 est hybride rechargeable. Personnalisable de fond en comble, son moteur mi-essence/diesel mi-électrique rugît en sortant sa signature lumineuse 3 griffes. Hmmm ça roule !

La musique de la pub Peugeot nouvelle Peugeot 3008 (2022) est « I’m On My Way » de Barbara Dane.

La pub nouvelle Peugeot 3008 de 2022

La musique de la pub nouvelle Peugeot 3008 de 2022