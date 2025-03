Et si le bricolage n’était pas une corvée ?

À l’occasion de ses 45 ans, M. Bricolage célèbre son anniversaire en musique avec une nouvelle campagne baptisée Le bricolage nous rapproche. Celle-ci dresse un portrait vivant et chaleureux des Français et de leur rapport au bricolage, et possède un ton résolument feel good encouragé par la musique qui la porte.

La musique de la pub Mr. Bricolage : 45 ans en 2025 est Ensemble de Sinclair.

