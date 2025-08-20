Musique de la pub de McDonald’s été 2025

Par la Réclame le 20/08/2025

Temps de lecture : 1 min

Le tour du Monde depuis votre McDonald's de quartier.

L’été touche à sa fin, et beaucoup d’entre nous regardent déjà avec nostalgie sur les souvenirs que nous nous y sommes faits. McDonald’s, en revanche, vous propose de prolonger le plaisir à travers un spot qui a de quoi rendre jaloux ceux qui sont déjà de retour au travail. Difficile de ne pas sentir cet air de vacances à travers l’écran, d’autant que McDo vous propose de faire le tour du monde avec un burger à la Japonaise (Teriyaki Chicken) à coupler avec un McFloat Sakura, des frites à la Québecoise, un McFlurry mangue bobba inspiré par la Chine, un Shrimp Filet venu de Corée du Sud ou encore un Steakhouse Burger britannique. Toutes ces saveurs sont vraiment à la carte dans les pays concernés.

La musique de la pub McDonald’s été 2025 semble être une composition originale. 

La pub McDonald’s été 2025 

Crédits

  • Annonceur : McDonald's
  • Diffusion : Août 2025
  • Pays : France

