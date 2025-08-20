Musique de la pub Ligue 1 McDonald’s saison 2025 / 2026

Au revoir les visuels IA.

Chaque année, McDonald’s dévoile un nouveau générique pour la Ligue 1 de football. Pour la saison 2024/2025, la vidéo avait fait parler d’elle, car les fans n’appréciaient pas le choix de générer certains visuels par IA – cette année, l’IA est out, et les joueurs sont in. En 30 secondes, chaque club est représenté à travers ses joueurs phares, même si certains dénoncent l’absence de visuels de stade ou de fans.

C’est aussi une rentrée particulière, puisque c’est la première saison de Ligue 1+, la toute nouvelle chaine qui retransmet la L1, directement gérée par la LFP et non plus par un diffuseur tiers.

La musique du générique de la Ligue 1 McDonald’s saison 2025/2026 est une composition originale éponyme avec la campagne, créée par Louis Veals III.

La pub du générique de la Ligue 1 McDonald’s saison 2025/2026