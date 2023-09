Musique de la pub MAAF 2023 : bonus auto à vie

Oui, ils ont cassé le moustique… et on aurait fait pareil.

Dans cette publicité pleine de second degré pour la Maaf, on découvre que pour payer moins cher son assurance auto, il suffit d’être un bon conducteur. Ce qui, on va se l’avouer, n’est certainement pas facile pour tout le monde. Mais que fait cette pub dans la rubrique musique de la Réclame, alors même que la discussion entre les deux amis se déroule sur bruits de fond et non pas bande son musicale ? Eh bien, le jingle de fin de ce spot reprend la mélodie de “Forget me not” de Patrice Ruschen, titre mondialement connu utilisé pour le film « Men in Black« . De quoi répondre à la question de tous ceux qui croyaient l’avoir reconnu sans savoir d’où il provenait.

La pub MAAF 2023 : bonus auto à vie

“Forget me not” de Patrice Ruschen