Encore une fois, l’appel de la femme est plus fort que tout.

Comme dans la pub “le mâle le parfum” de Jean Paul Gaultier en 2020, voilà qu’un marin est irrésistiblement attiré par le chant et l’odeur d’une femme magnifique, ressemblant plus à une sirène qu’à une humaine. Et celle-ci, jouant parfaitement son rôle de femme fatale, semble bien heureuse de jouer avec lui et son équipage.

La pub Jean Paul Gaultier parfum Divine 2023

Musique de la pub Jean Paul Gaultier parfum Divine 2023