1000 goûts et surtout, couleurs.

Pour Intimissimi, marque Italienne de vêtements, une nouvelle saison est une nouvelle occasion de sortir une collection… et de la coupler avec une campagne qui la met en avant. C’est le cas de celle-ci, et on ne peut dire qu’une chose, cette musique aux tonalités de fête se marie parfaitement avec l’occasion : le Carnaval !

La musique de la pub Carnaval 2024 Intimissimi est encore introuvable pour nous, malheureusement. Si vous la reconnaissez, n’hésitez pas à partager cette info avec nous !

La pub Carnaval 2024 Intimissimi