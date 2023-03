Panna Cotta le matin.

Le dernier spot de Guerlain traverse les contours d’un tout nouveau fond de teint « Terracotta », la fusion potalas de la légèreté du fluide et de l’éclat poudreux. La plénitude du visage en face à face avec le temps.

La musique de la pub Guerlain : Terracotta Le Teint est « What a World We Live In » de Oshins.

La pub Guerlain : Terracotta Le Teint (2023)

La musique de la pub Guerlain : Terracotta Le Teint (2023)