Avec ses forces et ses faiblesses.

Avec la montée en puissance des IA, il est plus important que jamais de se souvenir de ce qui fait de nous des humains. Nos faiblesses, nos forces, sont ce qui nous rend uniques et essentiels… et surtout, irremplaçables. Et ça, GMF l’a bien compris. Cette mutuelle sans intermédiaire place l’humain au cœur de ses priorités depuis des années, et c’est maintenant plus que jamais qu’un tel positionnement est le plus important.

La musique de la pub GMF Assurances 2024 – L’humain est Hero, de Michael Kiwanuka.

