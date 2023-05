Une grande musique pour toutes les grandes causes.

Cela ne vous aura pas échappé, il existe tant de différentes associations ou fondations, toutes engagées en faveur de causes plus différentes les unes que les autres, qu’il est difficile de pouvoir toutes les connaître et les soutenir. La Fondation de France a décidé de résoudre ce problème : en unissant toutes les causes au sein d’une même entité, et vous permettre ainsi de dormir la conscience tranquille. Cette vidéo, mélange de tristesse et de douceur, met en avant ses différents combats.

La musique de la pub Fondation de France 2023 est Bloodflow, de Grandbrothers.

