Une idée lumineuse pour se faire enguirlander.

Il paraît que « c’est la fête à la maison ! ». C’est sûr qu’avec une guirlande connectée pareille, il y a de quoi festoyer jusqu’à l’aube ! Après tout, c’est la Foir’fouille, n°1 de l’équipement de la maison et spécialiste de la fête, qui le dit.

La musique de la pub La Foir’fouille : la guirlande connectée 2022 est « Roll like This » de Gary James Crockett et Jason Glover.

La pub La Foir’fouille : la guirlande connectée 2022

La musique de la pub La Foir’fouille : la guirlande connectée 2022