Un hiver à l’Opéra.

Pour les fêtes de fin d’année, Etam passe l’hiver à l’Opéra Garnier et habille ses égéries de parures étincelantes et festives. Les flashs crépitent et nos muses se mettent en scène sans complexe.

« Plongez au cœur d’une saison pleine de féérie avec Etam. Lingerie aux broderies précieuses, pyjamas chics à porter jour et nuit et mailles infiniment douces… Entre cadeaux éblouissants et looks de fêtes scintillants : préparez-vous à briller ! », annonce la marque de lingerie.

La musique de la pub Etam Noël 2021 est à découvrir après la vidéo qui suit.

Pub Etam Noël 2021

Musique de la pub Etam Noël 2021

