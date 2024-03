Musique de la pub Decathlon 2024

Ready to play ?

Quand on vous dit sport pas cher, vous nous dites ? Si vous vivez en France, il y a de grandes chances que vous pensiez immédiatement à Decathlon. Oui, voilà bien des années que cette marque fait partie du paysage français et est un classique en matière de sport. Cette campagne, qui utilise la nouvelle identité du magasin de sport depuis son changement, met en avant son nouveau slogan : Ready to play ?

La musique de la pub Ready to play ? de Decathlon 2024 est un mystère… et oui, malgré des sonorités qui nous donnent l’impression de la connaître, impossible de mettre le doigt dessus. Si vous en êtes capables, nos mails sont ouverts !

La pub Decathlon 2024