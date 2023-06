Vivez en mode Duster.

Si vous êtes intéressé par des voitures comme le SUV Duster de Dacia, il y a de grandes chances que vous soyez intéressé par sa promesse de liberté et d’indépendance. Dans cette campagne, la marque autoobile low cost montre précisément ces aspects de la voiture, au travers des aventures d’un père et de sa fille qui, ennuyés par la queue à la caisse d’un supermarché, décident d’aller vivre leur propre épopée pour se procurer les quelques éléments dont ils avaient besoin. Le père, ce héros, se charge de s‘approcher du danger, tandis que sa fille protège les ingrédients une fois récoltés… non sans mal pour lui. Le fin de la publicité présente le nouveau Dacia Duster Extreme.

La musique de la pub Dacia Duster 2023 est Born Free, de Matt Monroe.

La pub Dacia Duster 2023

La musique de la pub Dacia Duster 2023