La mer, l’alcool. Un rêve de pirate, d’astronaute, d’aventurier.

À en croire cette publicité, cet alcool a été conçu spécifiquement pour les aventuriers en tout genre. Pirate, astronaute, gangster : tous sont appelés par cette bouteille pourtant semblable à beaucoup d’autres, mais dont le contenu pourrait, qui sait, valoir plus qu’un trésor. À se demander ce que Cutty Spark met dedans… En parlant de trésors, sera-t-elle le vôtre ?

La musique de la pub Cutty Sark 2023 : 100 ans est… inconnue. Eh oui, nous la cherchons encore, et vous savez où nous contacter si vous la connaissez ! (En vrai, on pense qu’elle a été faite sur mesure pour cette pub, mais on n’en est pas sûrs.)

La pub Cutty Sark 2023 : 100 ans

PS : L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.