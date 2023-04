Ça swing.

Alors que la journée s’avère tout à fait ordinaire, deux clans s’affrontent dans un battle de musique épique : les « Anciens » et les « Nouveaux ». Les Anciens représentent les générations précédentes et les styles musicaux classiques tels que le rock, tandis que les Nouveaux sont représentatifs de la génération actuelle et des genres musicaux modernes comme l’électro. Qui de deux générations l’emportera sur l’autre ? Malheureusement, ce spot de Conforama ne verra jamais de suite. Dommage.

Les musiques de la pub Conforama 2023 sont respectivement « Alive » d’Alexander Bachell et « Ain’t seen nothing yet » de Dirty Talk.

La pub Conforama 2023

La musique de la pub Conforama 2023