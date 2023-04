Musique de la pub Mon artisan boucher 2023

Une bouchée de musicalité.

Nos très chers bouchers se sont engagés dans un plan média pour donner envie aux Français de se rendre dans leur boucherie-charcuterie. Ce spot met justement en avant tout ce qui fait la beauté et la force des artisans bouchers : proximité, service, qualité, conseil et lien social. Ces valeurs sont mises à l’honneur pour souligner l’importance de l’artisanat et de la relation de confiance entre les artisans bouchers et leur clientèle.

La musique de la pub CFBCT : mon artisan boucher est « On The Desert Road » de Juan Montego and The Kingston Orchestra.

La pub CFBCT : mon artisan boucher 2023

