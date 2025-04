Un romantisme à en tomber par terre.

Ah, l’amour. Une ensemble complexe d’émotions et de sentiments qui fait son œuvre dans le plus profond de notre cœur. Et bien qu’incompréhensible par la raison, c’est là l’un des sujets les plus passionnants du monde. Cetelem parle ici d’amour fou, celui qui nous fait oublier tout autour de nous.

La musique de la pub Cetelem 2025 – French Kiss est Je suis à toi de Patricia Carli.

