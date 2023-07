Castorama, c'est tout pour nous.

Père Castor raconte nous une histoire ! D’accord mes petits. Une fois, un castor nommé Claude avait un problème avec son chauffage. Il décida de se rendre à Castorama pour trouver une solution. Armé de sa queue ronde et d’une liste de matériaux, il construisit l’isolation parfaite et rentra chez lui avec un sourire satisfait et un foyer chaleureux.

La musique de la pub Castorama 2023 est « Bye Bye Se Vuoi Ti Dico Ciao » de Daniele Benati.

La musique de la pub Castorama 2023 : isolation