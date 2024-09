Avez-vous trouvé le vôtre ?

Les plus grands bonheurs du monde ont toujours un arrière-goût de folie, tout comme les plus grandes personnes qui le constituent. Et selon Carte Noire, leur café également. Alors, avez-vous déjà trouvé celui qui complimentera votre grain de folie ?

La musique de la pub café Carte Noire – Le Grain est Good news, de Apashe.

La pub Carte Noire 2024 – Le Grain

