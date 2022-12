Le genre de Noël semé d'em-bûches.

À table ! Le nouveau spot TV de Carrefour est sorti du four pour les fêtes de Noël. On sait. Vous préféreriez regardé votre feuilleton sans être dérangé ! Mais pour le méconnu et pas moins talentueux James Caroll Booker III, on prend le risque de déterrer le couteau de cuisine afin de profiter de cette bûche de musicalité…en paix, bien entendu.

La musique de la pub Carrefour Noël 2022 est « Big Nick » de James Booker.

La pub Carrefour Noël 2022

La musique de la pub Carrefour Noël 2022