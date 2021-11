It’s so good to be bad.

New York sous son plus bel angle. Pour Noël, la mannequin Karlie Kloss porte le mythique parfum pour femme “Good Girl” de Carolina Herrera. Somptueuse, insoumise et rebelle, elle arpente la ville qui ne dort jamais, quitte à tout dévaster sur son passage.

Le parfum Good Girl Carolina Herrera New York est disponible uniquement chez Sephora.

La musique de la pub parfum Carolina Herrera New York 2021: “Good Girl” est à découvrir après la vidéo qui suit.

Pub parfum Carolina Herrera New York 2021: “Good Girl”

Musique de la pub parfum Carolina Herrera New York 2021: “Good Girl”

