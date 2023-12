Trop bon pour être mauvais… un motto discutable.

Dans la vie, il y a de nombreuses choses qui sont délicieuses, et pourtant mauvaises pour nous. Le chocolat ou l’alcool en font partie, tout comme semble-t-il, ce parfum de Carolina Herrera New York, dénommé Good Girl. Sauf qu’il prétend être bon pour vous, et après tout, pourquoi pas ? Il ne s’agit que d’un parfum.

La musique de la pub parfum Good Girl de Carolina Herrera 2023 est I’m Every Woman, de Chaka Khan.

La pub parfum Good Girl de Carolina Herrera 2023

La musique de la pub Good Girl Carolina Herrera 2023