Pas de surprise là-dedans, Canal+ et Apple Tv+ ont besoin d’acteurs ; et ces acteurs, eux, ont besoin de… rester dans leur personnage, même pendant les pauses. Ce qui peut donner lieu à des scènes plutôt comiques dans les coulisses, comme c’est le cas dans cette publicité avec Gary Oldman et Louise Bourgoin incarnant ici leurs rôles dans les séries Slow Horses et Hippocrate. Mais ça, c’est pour notre plus grand plaisir.

La musique de la pub Canal+ x Apple TV+ – Conseil professionnel est Ulah Ceurik, de Yana Kermit.

La pub Canal+ x Apple TV+ – Gary Oldman et Louise Bourgoin

La musique de la pub Canal+ x Apple TV+ 2024