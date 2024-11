Et vous, plutôt enfant ou adulte ?

Quand on est enfant, on rêve d’être grand, et quand on est grand, on rêve de redevenir enfant. C’est en tout cas un postulat que nous avons pendant longtemps pris comme acquis. Pourtant, voilà qu’Alpine le remet en question, en mettant en scène des enfants à la lucidité remarquable qui plaignent plutôt les adultes… Jusqu’à ce que l’un de ces adultes leur fasse remarquer que lui, au moins, a son permis et peut conduire. Et en l’occurrence, il peut conduire l’Alpine A290 électrique. Et surtout ne l’appelez pas Renault 5 Alpine ! Bien qu’elles partagent la même plateforme.

La musique de la pub Alpine A290 Électrique 2024 est Initiales BB, de Serge Gainsbourg, interprété par un orchestre symphonique.

La pub Alpine A290 Électrique 2024

La musique de la pub Alpine A290 Électrique 2024