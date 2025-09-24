Musique de la pub Lancôme 2025 avec Aya Nakamura pour Juicy Tubes

Par la Réclame le 24/09/2025

Temps de lecture : 1 min

Le maquillage n’a pas d’âge.

Lancôme relance ses emblématiques Juicy Tubes avec une campagne incarnée par Aya Nakamura, ambassadrice de la maison depuis 2023, qui devient “BaristAya” dans un univers coffee shop revisité. Symbole des années 2000, le gloss se réinvente avec une teinte exclusive conçue avec l’artiste, Cocoa Macchiato, un brun parsemé de reflets dorés, accompagnée d’une déclinaison Almond Drip, pour une réinterprétation pop et sucrée d’un produit culte.

La musique de la pub Lancôme avec Aya Nakamura pour Juicy Tubes est Baddies de Aya Nakamura & Joé Dwèt Filé.

La pub Lancôme avec Aya Nakamura pour Juicy Tubes 2025

La musique de la pub Lancôme avec Aya Nakamura pour Juicy Tubes 2025

Crédits

  • Annonceur : Lancôme
  • Artistes : Aya Nakamura et Joé Dwèt Filé
  • Diffusion : Septembre 2025
  • Pays : France

