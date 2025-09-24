Musique de la pub Lancôme 2025 avec Aya Nakamura pour Juicy Tubes

Le maquillage n’a pas d’âge.

Lancôme relance ses emblématiques Juicy Tubes avec une campagne incarnée par Aya Nakamura, ambassadrice de la maison depuis 2023, qui devient “BaristAya” dans un univers coffee shop revisité. Symbole des années 2000, le gloss se réinvente avec une teinte exclusive conçue avec l’artiste, Cocoa Macchiato, un brun parsemé de reflets dorés, accompagnée d’une déclinaison Almond Drip, pour une réinterprétation pop et sucrée d’un produit culte.

La musique de la pub Lancôme avec Aya Nakamura pour Juicy Tubes est Baddies de Aya Nakamura & Joé Dwèt Filé.

