Musique de la pub AXE déodorant Cherry Fizz 2025

Par la Réclame le 12/08/2025

Temps de lecture : 1 min

Une histoire à l’eau de rose et à… l'ours.

Qui n’a jamais rêvé que son odeur attire tant sa partenaire que celle-ci se jette dans vos bras ? En tout cas, c’est là une perspective bien plus attirante que l’inverse, que votre odeur la repousse. Et nous avons beau savoir qu’une bouteille d’AXE peut parfaitement faire les deux, il semblerait que ce nouveau parfum Cherry Fizz soit conçu pour plaire. Sauf aux ours en peluche, mais on ne peut pas tout avoir. 

La musique de la pub AXE déodorant Cherry Fizz 2025 semble être une composition originale imaginée pour la marque. 

La pub AXE déodorant Cherry Fizz 2025 

Crédits

  • Annonceur : AXE
  • Diffusion : Août 2025
  • Pays : Global

