Dans un nouveau chroma, le space black.

En technologie, une marque domine malgré une concurrence rude : Apple. Alors évidemment, quand cette marque relâche un nouveau produit, une vague d’engouement ne tarde jamais à se former autour de celui-ci : encore plus connaissant la tendance qu’a Apple à créer des campagnes simples et impactantes. Ici, technologie et modernité s’allient (sans surprise) pour mettre en avant un nouveau produit de manière dynamique et amusante.

La musique de la pub MacBook Pro Apple 2023 est Rumble, de Skrillex, Fred again.. & Flowdan.

