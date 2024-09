Musique de la pub Alfa Romeo Junior 2024 avec Pedro Alonso

Retombez amoureux.

« Sell me this car. » (façon « Sell me this pen. » dans Le loup de Wall Street).

Si on vous demandait de vendre une voiture, comment le feriez-vous ? Indice : si vous comptiez en vanter les qualités et spécificités, vous êtes mal tombés. Non, pour Pedro Alonso, c’est l’amour qu’il faut prôner. Parce qu’une bonne voiture, on ne se souvient pas d’elle pour ses capacités hors norme, mais pour tout ce qu’elle nous a fait ressentir… ce qui semble être possible avec la nouvelle Alfa Romeo Junior.

La musique de la pub Alfa Romeo Junior avec Pedro Alonso est I Feel Love, de Donna Summer.

