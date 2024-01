Comment Pedro Alonso est devenu le maître de l’évasion croustillante grâce à Mikado

Un braquage à croquer.

L’agence Marcel vient de dévoiler la toute nouvelle campagne de la marque Mikado. Pedro Alonso, connu pour ses casses spectaculaires dans la série La Casa de Papel et plus récemment, le spin-off dédié à son personnage Berlin va vous surprendre avec ses plans 100 % Mikado.

Une mission de sabotage gourmand pour se venger de son voisin et une stratégie d’évasion sucrée pour échapper au plateau de tournage, le tout saupoudré de plans réalisés au millimètre près avec… des Mikados !Des plans qui ne vont pas durer longtemps car la gourmandise est un vilain défaut auquel même un professionnel de l’évasion ne peut échapper.

Mikado, a toujours un sens de l’humour bien développé et n’hésite pas à en jouer dans ses campagnes de communication intrépides, mettant en avant de plus en plus des figures célèbres, appréciées du public.

