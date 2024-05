Speedo dévoile sa nouvelle campagne estivale avec Dacre Montgomery

Abdos et fessiers sont au rendez-vous.

L’été arrive, et avec lui, les longues heures passées en bord de plage. En tout cas, on l’espère de tout cœur. Et comme vous le savez, les bords de mer ne sont pas simplement faits pour faire trempette ou pour bronzer, mais aussi pour impressionner et profiter. Alors, que votre Summer body soit ready ou non, vous pouvez dès à présent trouver le meilleur maillot pour vous accompagner dans toutes vos aventures cet été.

Et selon Dacre Montgomery, plutôt connu sous le nom de Billy Hargrove, son personnage dans Stranger Things, la meilleure marque pour un été à l’australienne serait Speedo. Et il est rejoint dans sa conviction par Peggy Oki et plusieurs stars de Bondi Rescue, des célébrités connues du public australien.

On doit ce film haut en couleurs à l’agence Miramar. La campagne est dès à présent disponibles en digital sur plusieurs réseaux sociaux, pour le plus grand plaisir des fans de la marque… et de l’acteur, qui ne se prive pas de mettre en avant son charme de l’hémisphère sud.