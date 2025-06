Médiamétrie : ChatGPT dépasse Radio France et Vinted en mai 2025

Sport, mobiles et géants du web au sommet.



Médiamétrie a dévoilé son classement Audiences Internet Global pour ce mois de Mai 2025, ou 88 % des Français se sont connectés à Internet, soit 56,6 millions d’individus. Chaque jour, ce sont 48,8 millions de personnes qui ont surfé en ligne, un chiffre en progression de 1,5 million par rapport à l’an dernier. Avec un temps moyen passé de 2h58 par jour, dont 80 % depuis un mobile, la tendance mobile-first s’impose plus que jamais, obligeant les éditeurs et marques à penser leurs stratégies à l’échelle du smartphone.

Ce mois-ci, le sport tire particulièrement son épingle du jeu alimenté par une succession d’événements avec le début de Roland-Garros et la finale de Ligue des Champions. Les sites et applications dédiés au sport ont rassemblé 37,8 millions d’internautes, soit près de 6 Français sur 10. Le pic a été atteint le samedi 31 mai, jour de la finale PSG-Inter Milan, avec 12,5 millions de visiteurs uniques. Si les plateformes sportives attirent majoritairement un public masculin, les femmes ne sont pas en reste : 55 % des Françaises s’y sont également connectées.

Dans ce paysage, L’Équipe s’impose en tête des sites sportifs avec 11,9 millions de visiteurs uniques par mois, suivie de BFM RMC Sport (6,3 millions) et Intersport (4,6 millions), démontrant que le retail sait aussi capter une audience importante en ligne.

Plus largement, le classement des groupes les plus visités en France reste dominé par les géants du numérique : Google (55,7 M), Meta Platforms (53 M), Microsoft (42,7 M) et Amazon (41,2 M) occupent les quatre premières places. Côté médias, Webedia tire son épingle du jeu avec 28,6 millions de visiteurs, tandis que ChatGPT / OpenAI s’installe à la 38ᵉ place avec 18,4 millions, devant Radio France et Les Échos – Le Parisien.

Enfin, le top des marques les plus visitées confirme la domination des plateformes sociales et de recherche. Google, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Amazon et Messenger forment le peloton de tête. On note également la présence de Snapchat (11ᵉ), TikTok (17ᵉ), Temu (21ᵉ), SHEIN (37ᵉ) et ChatGPT / OpenAI (34ᵉ), qui traduisent l’évolution rapide des habitudes numériques, entre IA, ultra-consommation et plateformes de divertissement.

Mai 2025 illustre une réalité claire : le paysage numérique français continue de s’élargir et de se diversifier, porté par une hyperconnexion mobile, des événements culturels et sportifs fédérateurs, et une compétition croissante entre plateformes historiques et nouveaux entrants.