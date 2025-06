Masterclass : comment l’IA transforme les marques de grande consommation

Rendez-vous le 26 juin à 11h pour un nouveau webinar avec Contentful !

Créer plus, plus vite, sans gonfler les effectifs ni complexifier les infrastructures techniques. Tel est le nouveau défi des géants des CPG, confrontés à une exigence permanente de cohérence et de réactivité sur tous les marchés.

Dans ce contexte, l’intelligence artificielle n’est plus une expérimentation réservée aux labs : elle devient le socle de stratégies marketing agiles et performantes. De la production de contenu automatisée à l’orchestration omnicanale, l’IA pré-intégrée permet aujourd’hui de repenser en profondeur les workflows, les délais de mise sur le marché et la customer experience digitale.

Dans cette nouvelle Masterclass la Réclame, Contentful, la plateforme référence de gestion de contenu pour les marques internationales, partage sa vision de cette transformation à l’œuvre en compagnie d’IBM. Avec en point d’orgue un retour sur le cas Kraft Heinz, où l’IA ne sert pas seulement à produire, mais à piloter l’expérience de marque dans sa globalité.

Une session pensée pour les responsables marketing et les experts du digital qui veulent comprendre comment poser les bonnes fondations d’une bonne gestion de contenu de marque à l’ère de l’IA.

Les intervenants

– Estelle Karsenti, Senior Solution Engineer, Contentful

– Julien Bidet, Partner – Customer Transformation, IBM iX France Leader

