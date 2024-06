Intersport a une solution pour les Parisiens qui subiront les JO

Qui l’eut crû ?

Nous savons tous que la période des JO risque de s’avérer difficile pour les Parisiens ou ceux qui souhaitent visiter la capitale en juillet. Les routes, et encore pire, les transports en commun risquent de devenir absolument impraticables à cette occasion. Néanmoins, il semblerait qu’Intersport ait la solution pour vous permettre de vous déplacer dans la ville de l’amour.

Les plus grands fans de sport le sauront peut-être, mais l’enseigne ne disposait pas de magasins dans la capitale intramuros… jusqu’à maintenant. Après le rachat de GO Sport l’année dernière, Intersport est maintenant à retrouver à Rivoli ou encore à République, Italie 2 ou Montparnasse. L’occasion d’enfin vous mettre au sport ?



Pour annoncer cette arrivée, la marque à fait appel à l’agence Marystone. Celle-ci fait le choix de l’humour et de la connivence dans une campagne d’affichage constituée de cinq visuels. Ceux-ci sont à retrouver principalement sur les quais et dans les couloirs de métro, en arrière de bus et en DOOH dans les centres commerciaux. Une vidéo en digital et une activation dans le journal 20 Minutes complèteront cette prise de parole.