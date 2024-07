La France face à la montée de l’antisémitisme : une campagne choc de Marcel et de la Licra

Éloge du vivre ensemble.

Impossible d’ignorer que la France vit une période sombre. Les communautés se divisent de plus en plus, et la haine ne fait qu’augmenter entre elles. L’augmentation des suffrages pour l’extrême droite coïncide avec cette montée des violences. Et quand on sait que les actes antisémites ont augmenté de 284 % en 2023, cela à de quoi donner froid dans le dos.

Vous avez bien lu : être juif en France en 2023, ainsi qu’en 2024, c’est devoir cacher son identité. Si vous n’en connaissez pas, sachez que ceux-ci n’ont pas disparu ; la France serait le troisième pays à la densité de population juive la plus élevée, après Israël et les États-Unis avec 450 000 juifs. Cela ferait autant d’hommes et de femmes qui se sentent rejetés par leur propre pays.

C’est cette injustice qui a motivé cette campagne, imaginée par Marcel pour la Licra, la Ligue contre le racisme et l’antisémitisme. Lancée à l’occasion de la fête nationale du 14 juillet, cette vidéo montre parfaitement les répercussions du 7 octobre, quand le conflit entre le Hamas et Israël a débuté. Il serait bon de rappeler que le gouvernement d’Israël ne représente pas tous les juifs du monde, pas plus que nous Français ne sommes d’accord avec chacune des décisions de notre gouvernement.

Diffusée en prime time avant la finale du Championnat d’Europe de football, cette campagne a pour vocation d’être diffusée à la télévision ainsi que sur les réseaux sociaux. Ne reste qu’à espérer que cette vidéo saura toucher assez de cœurs pour connaître le succès sur les réseaux, et que notre pays face honneur à la dimension fraternelle de sa devise : Liberté, Égalité, Fraternité.