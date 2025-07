La Redoute transforme les tableaux Pinterest en paniers d’achat

Un moodboard, mais en vrai.

La Redoute, accompagnée par l’agence Marcel, lance une nouvelle campagne digitale baptisée « Switch to La Redoute ». Déployée depuis le 25 juin, l’opération repose sur Pinterest, avec lequel l’enseigne de e-commerce s’est associée pour proposer une expérience d’achat personnalisée. Grâce à une technologie d’intelligence artificielle, les tableaux Pinterest des utilisateurs (wishlists, moodboards ou simples favoris) sont analysés afin de générer une sélection sur-mesure de produits issus de l’offre La Redoute Intérieurs.

L’objectif : permettre à chacun de transformer ses inspirations en achats concrets, sans quitter la plateforme. En connectant leur compte Pinterest à l’outil, les utilisateurs accèdent à une sélection de mobilier, décoration ou linge de maison en lien avec leurs goûts. Un usage de la data et de l’IA qui s’inscrit dans une tendance plus large : celle de la personnalisation de l’expérience d’achat.

Les données confirment l’intérêt de cette approche : en un an, plus de 4 millions de produits ont été ajoutés aux wishlists dans l’application La Redoute, avec une forte appétence pour les catégories Meuble, Décoration et Linge de maison. Du côté de Pinterest, la progression est également notable : les clics et enregistrements d’épingles produit ont augmenté de 85 % en France et plus de 10 milliards de tableaux ont été créés dans le monde.

Ce partenariat stratégique entre Pinterest et La Redoute vise à activer cette intention d’achat. Une volonté assumée par Raphaël Catherin, head of brand La Redoute, qui affirme : « Nous offrons aux Français une expérience sur-mesure qui transforme leurs inspirations en réalité concrète ». Un point de vue partagé par Sandrine Reinert, industry manager fashion and e-commerce chez Pinterest : « Pinterest aide les utilisateurs à affiner leurs envies et offre aux marques l’opportunité de toucher à chaque étape du parcours d’achat une audience intéressée. »

Avec « Switch to La Redoute », La Redoute et Pinterest démontrent l’importance croissante de la personnalisation dans le parcours d’achat digital. Ce dispositif, à la croisée de l’intelligence artificielle et de la sélection visuelle, confirme que l’inspiration peut devenir un véritable moteur de conversion, au-delà du simple rêve.

