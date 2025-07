Marvel transforme votre touche F4 en ticket collector événementiel

Marcel réinvente l’invitation avec une touche geek.

À l’occasion de la sortie en salles le 23 juillet 2025 du film Les 4 Fantastiques : Premiers pas, Marvel et l’agence Marcel ont misé sur une activation inédite en France. Plutôt que de distribuer de simples tickets de cinéma, les organisateurs ont invité les fans à venir avec un objet tout à fait banal : la touche F4 de leur clavier d’ordinateur. Sur place, chaque touche était transformée en objet collector, peinte en bleu, marquée du logo 4F, et présentée dans un écrin aux couleurs du film. Ce souvenir unique donnait accès à la conférence de presse exclusive qui s’est tenue à l’Espace Niemeyer à Paris, en présence des acteurs principaux.

Cette opération originale joue sur l’association entre un objet du quotidien et l’univers du blockbuster Marvel. Pour ceux qui n’avaient pas leur touche F4, une activation digitale sur le site AlloCiné leur permettait de tenter leur chance en appuyant quatre fois sur la touche F de leur clavier, afin de remporter des places pour découvrir le film en salle. Un moyen ludique et interactif de prolonger l’expérience, bien au-delà des simples réseaux sociaux où les fans ont massivement partagé leurs objets collectors.

Cette campagne repose sur une idée simple, mais efficace : transformer un élément familier, la touche F4, en véritable ticket d’entrée vers un univers immersif. En reliant le geste quotidien de cliquer à une expérience unique, elle crée un lien direct et tangible entre le public et la marque.

Le dispositif physique, combiné à l’activation digitale sur AlloCiné, a permis de toucher à la fois les passionnés pouvant se déplacer et un plus large public, élargissant ainsi la portée de la campagne. Le recours à un objet du quotidien, facile à partager sur les réseaux sociaux, a naturellement suscité de l’engagement, renforcé par la dimension collector et exclusive de la touche personnalisée.

Signée Marcel, cette opération illustre une tendance marketing forte : mêler expérience offline et online pour maximiser l’impact et la visibilité. En transformant une simple touche de clavier en objet précieux, la campagne réinvente la manière d’aborder la promotion d’un film, tout en valorisant la participation active du public.

Fiche technique