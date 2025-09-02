DS et Marcel osent l’excès avec le lancement de DS N°8

Par Iris M. le 02/09/2025 - Agence : Marcel

Temps de lecture : 3 min

Quand “aller trop loin” devient un argument marketing.

DS Automobiles et son agence Marcel lancent une campagne qui assume un parti pris inattendu : revendiquer l’excès. Avec la signature « Oui, les Français vont parfois trop loin », la marque premium de Stellantis accompagne la sortie de son nouveau modèle 100 % électrique, la DS N°8, annoncée avec une autonomie record de 750 km.

Le film, réalisé par Henry Scholfield, met en scène un voyage sans recharge de Paris à la Méditerranée. De quoi faire passer une performance technique pour une odyssée poétique.

La punchline publicitaire détourne un reproche récurrent — celui de “trop en faire” — en atout national. Gastronomie, mode et désormais automobile : DS tente de repositionner l’excès comme une forme d’élégance. Xavier Peugeot, directeur général de la marque — qui n’était encore qu’une gamme de Citroën jusqu’en 2014 —, précise : « Nouvelle campagne et nouveau ton pour DS Automobiles, à l’image d’une France qui ose, comme lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, toujours au service de l’excellence : 750 km d’autonomie électrique, dans un confort de référence, pour sublimer l’Art du voyage ».

La campagne, diffusée depuis le 29 août, s’affiche en télévision, presse et numérique, et s’accompagne d’un sponsoring sur France Télévisions à l’automne. Un dispositif 360° classique, mais présenté comme le coup d’envoi d’un « nouveau chapitre » pour DS.

La stratégie n’est pas sans risque : faire de “l’excès” une identité peut séduire ou agacer. Reste à voir si ce pari créatif, où l’humour et l’emphase servent de carburant, permettra à DS de parcourir plus de chemin que ses 750 km réglementaires. Le prix de départ de 59 200 € n’a, quant à lui, rien d’excessif pour une berline électrique de ce segment.

