DS et Marcel osent l’excès avec le lancement de DS N°8

Quand “aller trop loin” devient un argument marketing.

DS Automobiles et son agence Marcel lancent une campagne qui assume un parti pris inattendu : revendiquer l’excès. Avec la signature « Oui, les Français vont parfois trop loin », la marque premium de Stellantis accompagne la sortie de son nouveau modèle 100 % électrique, la DS N°8, annoncée avec une autonomie record de 750 km.

Le film, réalisé par Henry Scholfield, met en scène un voyage sans recharge de Paris à la Méditerranée. De quoi faire passer une performance technique pour une odyssée poétique.

La punchline publicitaire détourne un reproche récurrent — celui de “trop en faire” — en atout national. Gastronomie, mode et désormais automobile : DS tente de repositionner l’excès comme une forme d’élégance. Xavier Peugeot, directeur général de la marque — qui n’était encore qu’une gamme de Citroën jusqu’en 2014 —, précise : « Nouvelle campagne et nouveau ton pour DS Automobiles, à l’image d’une France qui ose, comme lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, toujours au service de l’excellence : 750 km d’autonomie électrique, dans un confort de référence, pour sublimer l’Art du voyage ».

La campagne, diffusée depuis le 29 août, s’affiche en télévision, presse et numérique, et s’accompagne d’un sponsoring sur France Télévisions à l’automne. Un dispositif 360° classique, mais présenté comme le coup d’envoi d’un « nouveau chapitre » pour DS.

La stratégie n’est pas sans risque : faire de “l’excès” une identité peut séduire ou agacer. Reste à voir si ce pari créatif, où l’humour et l’emphase servent de carburant, permettra à DS de parcourir plus de chemin que ses 750 km réglementaires. Le prix de départ de 59 200 € n’a, quant à lui, rien d’excessif pour une berline électrique de ce segment.

Crédits

Annonceur DS AUTOMOBILES Directeur Marketing Office Stellantis Olivier François Directeur Général DS Automobiles Xavier Peugeot Directeur Marketing et Communication DS Automobiles Bastien Schupp Responsable Marketing Office Stellantis – Marques Françaises et Allemandes Anne Guillet Directrice Brand Content DS Automobiles Camille Bataille Responsable Campagne Publicitaire DS Automobiles Stéphanie Thienot

Agence MARCEL Co-Présidents Pascal Nessim, Youri Guerassimov, Gaëtan du Peloux Directeur de Compte Sébastien Jauffret Directeur du Planning Stratégique Thomas Cleret Planneuse Stratégique Mailys Ducournau Directeur de Création Clément Séchet Responsable de la Direction Artistique Julien Schmitt Conception Rédaction Olivier Dermaux Direction Artistique Juliette Jouis De Maupeou Directrice Associée Fanny Delaunay Directeur de Clientèle Laurent Enet Chargée de Clientèle Séléna Urban Directrice de Projet Eva Castrillo Responsable Social Media Charlotte Giraud-Charreyron Social Media Manager Sébastien Kieffer, Clément Francfort Chef de Groupe SoMe Axel Laurent Chef de Publicité SoMe Léo Cool Directeur de la Production Timothé Rosenberg Productrice TV Lorraine Poincignon Maquettistes Christophe Gillon, Mathieu Andrieu Monteuse Fleur Arbel Motion Designers Olivia Garaud, Sorya Lepage Direction Artistique digitale Florian Portero, Clément Lebon Web Designer Gregory Ondzie

PRODUCTION MOVIE MAGIC Réalisateur Henry Schofield DOP (Directeur de la Photographie) Daniel Fernandez Abello 1er Assistant Ferran Rial Producteur Exécutif Giorgio Borghi Productrice Michaela Salova

POST-PRODUCTION IMAGE FIRM Productrice exécutive Coralie Duarte Directeur de la post-production Nicolas Rochette Assistante post-production Lucie Ruel Superviseur VFX sur le tournage Etienne Salençon Monteurs Edward Maileander, Matthieu Le Scornec Étalonneur Arthure Paux Lead Flame Artist Anthony Lestreumau Flame Artists Damien Peiro, Cyril Sozzy Rojin Artistes Nuke Alexandre Renet, Nils Hassen, Baptist Hervouet, Timothé Bevilacqua Artistes 3D Benoit Revillot, Justine Jolie, Bruno Le Guern, Bernada Mathieu, Arnaud Jolie