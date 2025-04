ManoMano chante sa Marseillaise dans 560 villes françaises

Allons gazons de la patrie…

Du 26 mars au 2 avril 2025, ManoMano déploie une nouvelle campagne d’affichage nationale à travers 560 villes françaises (hors Paris intramuros). Une prise de parole qui entend rappeler avec humour et fierté les origines tricolores de la plateforme.

Conçue par l’équipe créative interne de ManoMano avec le soutien de trois partenaires – Lafuma Mobilier, Habitat et Jardin, et Einhell – la campagne joue la carte du ton décalé en s’inspirant des paroles de la Marseillaise. Objectif : affirmer l’identité française de la place de marché e-commerce et mettre en avant ses produits de saison, sélectionnés pour leur qualité et leur provenance européenne.

À travers ces visuels, ManoMano cherche à renforcer sa notoriété et séduire de nouveaux clients, en misant sur un positionnement alliant prix compétitifs, diversité de l’offre et proximité culturelle.

« Cette campagne vise à sensibiliser les Français sur ce qui fait la force de ManoMano : un acteur français du e-commerce, qui opère en Europe et offre une large diversité de produits de qualité à prix compétitifs, alliée à un service de qualité.”, explique Alison Donat-Chauvel, head of customer & brand marketing chez ManoMano, dans un communiqué.

Selon une étude menée par la marketplace, 39 % de ses clients identifient l’ancrage français de ManoMano comme son principal atout. Un insight directement intégré à cette nouvelle campagne printanière.