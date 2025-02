Majelan X : une identité repensée pour l’audio de demain

Nouveau nom, nouveau logo, nouvelle vision de l’audio.

Cette actualité fait partie de notre numéro spécial audio digital.

Le 11 février dernier, à l’occasion du sommet sur l’Intelligence Artificielle à Paris, ETX Majelan a présenté son nouveau visage : Majelan X. Ce changement de nom marque une nouvelle étape pour la plateforme audio IA, qui se veut plus immersive et accessible.

“Nous avons choisi le X pour plusieurs raisons :

– pour capitaliser sur notre héritage ETX, qui signifie Editorial Transformative Xperience ;

– pour souligner la dimension immersive et conversationnelle de l’expérience audio que nous développons ;

– X fait écho à l’École Polytechnique de Paris, qui a été un acteur clé dans notre projet”, explique Jérôme Doncieux, CEO de l’entreprise.

Majelan X se concentre sur l’amélioration de l’expérience d’écoute grâce à l’intelligence artificielle, en simplifiant la création et la diffusion de contenus audio personnalisés pour les médias, les entreprises et l’industrie automobile. En un an, la plateforme a triplé le nombre d’utilisateurs de ses solutions de text-to-speech, passant de 800 000 à 2,4 millions par mois, et a aussi doublé le taux d’écoute complet de ses contenus (de 25% à 49%).

L’objectif de Majelan X est de simplifier la création, l’orchestration et la diffusion de contenus audio intelligents via l’IA. La plateforme repose sur trois piliers : l’IA générative pour créer et enrichir des flux audio en continu, une radio digitale intelligente et conversationnelle, et un studio de création pour produire des contenus exclusifs, avec plus de 5 000 podcasts déjà disponibles. L’ambition est de faire de l’audio un média à part entière, immersif et conversationnel. « L’IA ne doit pas remplacer les journalistes ou les créateurs de contenu, c’est une opportunité de transformer l’information en une expérience interactive et conversationnelle, engageant les utilisateurs. Cela permet d’atteindre de nouvelles audiences en quête de ce type d’expériences. Et bien sûr, cerise sur le gâteau, cela ouvre la porte à de nouvelles sources de monétisation, un enjeu clé dans notre industrie« , déclare Franck Louis-Victor, nommé co-CEO aux côtés de Jérôme Doncieux.

Quid de Mathieu Gallet avec ce changement de leadership annoncé ? Après avoir dirigé Majelan, Mathieu Gallet quitte la présidence du conseil d’administration pour se concentrer sur de nouvelles responsabilités, tout en restant actionnaire. Jérôme Doncieux prend sa place à la présidence.

Majelan X explore le potentiel de l’audio conversationnel dans un secteur automobile en pleine transformation. “L’habitacle est en train de devenir un véritable espace de vie numérique”, souligne Franck Louis-Victor – qui a passé quelques années chez Renault et Ford – qui pointe le retard des constructeurs dans l’intégration de services connectés à forte valeur ajoutée.

L’enjeu : rendre l’écoute en voiture interactive grâce à l’IA conversationnelle. “Nous ne sommes plus simplement dans un modèle où l’on consomme du contenu de manière passive. Le conducteur peut interagir, demander plus de contexte ou accéder à des services intégrés. C’est un changement de paradigme”, poursuit-il.

Majelan X s’inscrit dans cette dynamique en tant que lauréat du programme Audio Mobilité 2030, mené avec Continental, l’École Polytechnique de Paris et ANITI, afin de développer des solutions audio adaptées aux véhicules, sans compromettre la sécurité du conducteur.

Majelan X dit être à “un tournant”. “L’audio conversationnel va s’imposer comme un standard dans les prochaines années. Nous voulons être l’un des acteurs qui façonneront cette révolution ”, conclut Jérôme Doncieux, avant de se lancer dans un patriotique “Vive l’IA, vive la République et vive la France !”, sans doute inspiré par l’atmosphère de la Maison de l’Élysée et de son proche voisin….