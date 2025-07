La Maison des Schtroumpfs débarque sur Airbnb

Vis ma vie de Schtroumpf.

Pour accompagner la sortie du film Les Schtroumpfs signé Paramount Animation, Airbnb propose cet été une expérience éphémère au cœur de la Belgique, pays natal des petits personnages bleus. Le 3 août 2025, deux familles auront l’occasion de vivre une journée complète dans la peau d’un Schtroumpf. La journée se tiendra dans une forêt belge, avec une maison-champignon comme décor principal et Nicolas Tytgat, petit-fils de Peyo, créateur de la saga, comme hôte exceptionnel.

Pensée comme une immersion grandeur nature, l’expérience reprendra les codes du film et les rituels du village bleu : confection de chapeaux Schtroumpfs, tir à l’arc en pleine nature, pique-nique schtroumpfement local, sans oublier une initiation à une danse mythique tirée du film. Un parcours ludique, calibré pour les familles et scénarisé pour faire écho au film à venir.

L’expérience est gratuite et accessible sur réservation dès le 16 juillet à midi, via la plateforme Airbnb. Une mécanique simple : “premier arrivé, premier servi”, et une opération limitée à deux familles, renforçant l’effet d’exclusivité. Clément Eulry, directeur général France et Benelux chez Airbnb, justifie l’initiative : « Cette expérience est une façon unique de mettre en valeur la beauté de la Belgique, à une époque où les familles cherchent des moyens de se déconnecter et de se rapprocher de la nature. » Pour Nicolas Tytgat, il s’agit aussi d’un hommage personnel : « Faire venir les fans en Belgique, le berceau des Schtroumpfs, et les plonger dans le monde que mon grand-père a créé, c’est vraiment quelque chose de spécial. ».

Pour Airbnb comme pour Paramount, cette campagne s’inscrit dans une logique de valorisation des expériences uniques et du patrimoine culturel. À défaut d’un village entier, les Schtroumpfs accueillent les visiteurs dans leur habitat emblématique pour une parenthèse enchantée. Un storytelling grandeur nature, à une échelle bien sûr… miniature.

Les places étant limitées à deux familles, il ne faudra pas traîner pour espérer faire partie de la fête. Rendez-vous le 16 juillet à midi sur Airbnb. Et que le plus rapide des Schtroumpfs gagne !