Toblerone célèbre le plaisir XXL avec LePub (Publicis)

Pas carré.

Toblerone s’offre une cure de jouvence. La marque suisse lance une nouvelle campagne internationale intitulée “Chocolate Like Nobody’s Watching”, orchestrée par l’agence LePub (groupe Publicis). Cette prise de parole rompt avec les codes traditionnels de la publicité pour le chocolat et célèbre une indulgence assumée, presque performative.

Réalisé par le cinéaste danois Martin Werner, le film publicitaire met en scène des consommateurs de Toblerone se laissant aller à des gestes spontanés, presque théâtraux, dans des lieux du quotidien. À la clé : un moment de plaisir sincère, vécu comme si personne ne regardait.

Des scènes dans le métro, au supermarché ou en salle de réunion deviennent autant de terrains d’expression joyeuse. La gourmandise y est montrée sans filtre, débarrassée des injonctions à la modération ou au contrôle de soi – mais n’oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour.

Le dispositif s’appuie aussi sur une série de portraits visuels réalisés par la photographe de mode Amy Lombard, à l’esthétique pop et colorée. Ces images accompagnent la campagne dans les formats print, digitaux et sur les réseaux sociaux, apportant un contrepoint intime au film publicitaire.

La production du spot a été assurée par Prodigious, en partenariat avec Tickle Film.

Pour Toblerone, il s’agit de réaffirmer son identité tout en élargissant son audience. Historiquement perçue comme un chocolat “de voyage” ou de cadeau, la marque entend désormais incarner une forme de plaisir quotidien, libre et sans jugement.

Déployée à l’international – notamment en Suisse, au Royaume-Uni et en Australie –, la campagne “Chocolate Like Nobody’s Watching” s’appuie sur un écosystème multicanal : TV, digital, affichage urbain et social media. Le triangle iconique de Toblerone reste central, désormais symbole de singularité et d’affirmation de soi.