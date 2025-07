LEGO et Nintendo lancent une réplique en briques de la Game Boy

Une collaboration qui ravit les nostalgiques.

Nintendo et LEGO s’associent à nouveau pour faire revivre une icône intergénérationnelle : la Game Boy. Annoncée en janvier 2025, cette collaboration poursuit une série de partenariats déjà bien installés entre les deux marques, qui avaient précédemment revisité l’univers de Super Mario ou la console Nintendo Entertainment System. Ce projet vise à créer un lien entre les générations, un hommage partagé qui parle autant aux quarantenaires nostalgiques qu’à un public plus large ayant grandi avec la console portable.

Au cœur de cette alliance réside une stratégie tournée vers la nostalgie, levier émotionnel puissant qui transcende les simples fans de jeux vidéo. LEGO, marque désormais largement reconnue pour ses créations complexes destinées autant aux enfants qu’aux adultes, et Nintendo, figure emblématique de plusieurs générations, conjuguent leurs savoir-faire pour célébrer un objet devenu symbole d’une époque. Cette collaboration exclusive va au-delà du produit : elle raconte une histoire partagée, un clin d’œil à tous ceux qui ont grandi avec la petite console grise entre les mains.

Le teasing, sobre et maîtrisé, met en lumière une collaboration basée sur la confiance et la co-création entre deux acteurs majeurs. Ils misent sur la capacité des marques à faire renaître des souvenirs partagés. Cette alliance démontre l’impact d’un storytelling qui s’appuie sur la mémoire collective et le partage, capable de toucher bien au-delà des simples amateurs de jeux vidéo et de rassembler toute une génération autour d’un souvenir commun.

Disponible en précommande depuis le 24 juillet 2025, cette réédition LEGO de la Game Boy sera commercialisée à partir du 1er octobre 2025 au prix de 59,99$ (52,58€). Une accessibilité tarifaire qui semble pensée pour attirer autant les collectionneurs que les nostalgiques désireux de retrouver un morceau de leur jeunesse en brique.