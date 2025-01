Leboncoin mise sur la CDP de mediarithmics pour booster sa monétisation

Le socle d’une stratégie data sans couture.

Leboncoin, plateforme leader des ventes entre particuliers en France, poursuit sa transformation digitale en choisissant la Customer Data Platform (CDP) de mediarithmics. Ce partenariat vise à maximiser l’exploitation des données pour améliorer les performances publicitaires et optimiser la monétisation de ses audiences à grande échelle.

Grâce à la flexibilité et à l’évolutivité de cette solution, leboncoin pourra mieux planifier, cibler et optimiser les campagnes publicitaires de ses clients annonceurs. La plateforme se dote ainsi d’un outil structurant pour gérer efficacement ses inventaires publicitaires et exploiter ses données. Des applications marketing complémentaires viendront s’ajouter à cette stratégie, avec pour objectifs d’accroître l’audience et de fidéliser les utilisateurs.

« Chez leboncoin, nous cherchons en permanence à maximiser l’utilisation de nos données first-party pour développer notre stratégie de monétisation. Grâce à la CDP de mediarithmics, nous avons pu mieux structurer et comprendre nos données, ce qui nous permet d’étendre notre portée et d’optimiser nos campagnes publicitaires. Leur solution nous aide à activer efficacement des segments d’audience à grande échelle pour nos besoins en monétisation et en marketing. », explique Pierre Osmont, Data Advertising Manager chez leboncoin.

Gilles Chetelat, CEO de mediarithmics, ajoute : « Nous sommes ravis de soutenir leboncoin dans sa stratégie data-driven avancée qui sert à la fois à des cas d’usage marketing et de monétisation. À l’avenir, les marketplaces qui auront un succès pérenne sont celles qui exploitent les données à grande échelle. La flexibilité et l’évolutivité de notre plateforme font de mediarithmics le partenaire idéal pour les marketplaces à la pointe de l’innovation comme leboncoin. »