La Vie relance sa marque de burgers végétaux livrés chez vous

Dirty Vegan Burgers, de quoi faire danser vos papilles ?

Après avoir secoué les rayons avec ses lardons et bacon végétaux, La Vie change de braquet dans la restauration livrée. La marque française lance La Vie Dirty Vegan Burgers, une enseigne entièrement dédiée à la livraison de burgers et croques-monsieur ultra-gourmands… sans aucun produit d’origine animale. Frites croustillantes, formules généreuses, recettes régressives : l’idée est simple, prouver qu’on peut se faire plaisir avec du végétal, sans rien sacrifier au goût — ni au prix.

Ce lancement marque un tournant pour La Vie, qui ne part pas de zéro. En 2023, la marque avait déjà expérimenté les “dark kitchens” avec un premier test de restaurants en livraison seulement, en partenariat avec Taster. Cette fois, elle voit plus grand, plus structuré, et surtout plus durable. En décembre 2024, La Vie a fusionné deux marques déjà présentes sur ce créneau – Kiss My Burger et Dirty Vegan Burgers – pour donner naissance à une nouvelle bannière unique : La Vie Dirty Vegan Burgers. Depuis janvier 2025, le concept a déjà séduit plus de 45 000 clients, toutes plateformes confondues, de Deliveroo à Uber Eats.

Avec cette nouvelle enseigne, La Vie veut rendre le burger végétal aussi courant que son équivalent carné. « La livraison est aujourd’hui un levier stratégique pour aller toucher de nouveaux consommateurs », explique Romain Jolivet, directeur marketing et création de La Vie. Une campagne co-signée avec Deliveroo vient d’ailleurs soutenir ce lancement, avec une promesse claire : manger responsable ne doit plus rimer avec frustration.

Côté menu, rien de trop compliqué : des burgers généreux, des croques fondants, des potatoes dorées à souhait. Le tout à des prix comparables à ceux des fast-foods classiques, pour lever les derniers freins. Un parti pris assumé : jouer la carte du plaisir, tout en démocratisant une autre façon de manger.

La Vie Dirty Vegan Burgers est d’ores et déjà disponible dans 30 villes françaises.