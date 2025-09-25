La Vie lance ses boulettes veggies à l’italienne

La Vie continue de décliner son menu végétal. Après le bacon, les lardons, le jambon, les sandwichs et les boulettes, la marque revient avec une nouvelle version à l’italienne. Une recette 100 % végétale, pensée pour être juteuse et assaisonnée, qui s’attaque cette fois à l’un des plats les plus populaires de la cuisine familiale : les fameuses boulettes de viande.

Pour accompagner ce lancement, la marque française retrouve son duo habituel : Buzzman à la création et Tyers à l’orchestration média. Depuis le 23 septembre, la campagne est visible dans le métro parisien et en cul de bus. Cinq accroches, toutes inspirées de l’imaginaire italien, prolongent le ton humoristique devenu la signature de La Vie.

Ce choix de communication mérite attention. D’abord parce qu’il illustre une rare constance : depuis ses débuts, La Vie fait de l’humour sa carte maîtresse, refusant la gravité ou la culpabilisation souvent associées aux messages autour du végétal. Ensuite parce qu’il traduit une volonté d’ancrer la marque dans la culture populaire. Après avoir revisité des produits de charcuterie très identitaires, La Vie s’attaque à un plat transgénérationnel, presque universel.

C’est là que réside le pari. En détournant avec légèreté un symbole de convivialité comme les boulettes à l’italienne, la marque ne se contente pas d’élargir son offre produit : elle teste aussi sa capacité à toucher un public plus large que les convaincus du végétal. La campagne, en misant sur un humour accessible et un dispositif média fort, semble vouloir parler au grand public plutôt qu’à une niche.

Une chose est sûre : La Vie confirme sa capacité à transformer un simple lancement produit en sujet culturel, là où beaucoup d’autres se contentent d’argumenter nutrition et ingrédients.

