Radio Nova s’installe à Toulouse avec La Chose

Le nouveau canal du Midi.

Radio Nova élargit ses horizons et s’installe à Toulouse. Depuis le 3 septembre, les habitants de la ville rose peuvent capter la station sur le 89.7 FM. Un ancrage qui confirme l’attachement local à Nova : Toulouse figure parmi les cinq meilleures audiences de la station.

Pour marquer cette arrivée, Nova a confié une nouvelle campagne à son agence La Chose. Fidèle à son ton décalé, elle joue avec les codes, notamment en mentionnant Bigflo et Oli, deux frères, rappeurs et originaires de Toulouse. L’ensemble s’affiche dans les rues et sur les bus toulousains du 23 septembre au 5 octobre.

Cette expansion intervient après une saison record. La station revendique 2,3 millions d’auditeurs hebdomadaires et une progression de 151 % en un an. Une dynamique nourrie par une précédente campagne déjà orchestrée avec La Chose, saluée au Club des Directeurs Artistiques avec quatre prix et un Grand Prix de la meilleure communication pour un média.

En s’implantant à Toulouse, Nova poursuit une stratégie de déploiement qui combine croissance locale et affirmation identitaire.

Reste à voir si le « canal du midi » parviendra à irriguer un nouveau bassin d’audience, et peut-être ouvrir la voie à d’autres escales régionales pour le groupe Combat.