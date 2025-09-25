Radio Nova s’installe à Toulouse avec La Chose

Par Iris M. le 25/09/2025 - Agence : La Chose

Temps de lecture : 1 min

Le nouveau canal du Midi.

Radio Nova élargit ses horizons et s’installe à Toulouse. Depuis le 3 septembre, les habitants de la ville rose peuvent capter la station sur le 89.7 FM. Un ancrage qui confirme l’attachement local à Nova : Toulouse figure parmi les cinq meilleures audiences de la station.

Pour marquer cette arrivée, Nova a confié une nouvelle campagne à son agence La Chose. Fidèle à son ton décalé, elle joue avec les codes, notamment en mentionnant Bigflo et Oli, deux frères, rappeurs et originaires de Toulouse. L’ensemble s’affiche dans les rues et sur les bus toulousains du 23 septembre au 5 octobre.

Cette expansion intervient après une saison record. La station revendique 2,3 millions d’auditeurs hebdomadaires et une progression de 151 % en un an. Une dynamique nourrie par une précédente campagne déjà orchestrée avec La Chose, saluée au Club des Directeurs Artistiques avec quatre prix et un Grand Prix de la meilleure communication pour un média.

En s’implantant à Toulouse, Nova poursuit une stratégie de déploiement qui combine croissance locale et affirmation identitaire.

Reste à voir si le « canal du midi » parviendra à irriguer un nouveau bassin d’audience, et peut-être ouvrir la voie à d’autres escales régionales pour le groupe Combat.

Tags

Catégories

Crédits

  • Annonceur : Radio Nova
  • Agence : La Chose
  • Diffusion : Septembre 2025
  • Pays : Global

Recommandé pour vous

Le palmarès 2025 du Club des DA

Le palmarès 2025 du Club des DA

Événement

Radio Nova joue la provoc’ gagnante pour le Top 5 Scan Book d’avril

Radio Nova joue la provoc’ gagnante pour le Top 5 Scan Book d’avril

Scan Book

La Monnaie de Paris s’allie aux héros de DC Comics et cible une nouvelle audience

La Monnaie de Paris s’allie aux héros de DC Comics et cible une nouvelle audience

Pop culture

News Scan Book

L'agence de la semaine

Agence : HEROIKS

Scan booksponsorisé

BUT dévoile son nouveau territoire publicitaire : « Et votre maison bat + fort » !

BUT dévoile son nouveau territoire publicitaire : « Et votre maison bat + fort » !

Agence : Hungry and Foolish

Scan Booksponsorisé

Pimp My Shop 4e édition : l'évènement pour booster son e-commerce !

Pimp My Shop 4e édition : l'évènement pour booster son e-commerce !

Agence : Colorz

Scan Booksponsorisé

[Webinaire] Mesurer la marque autrement : du baromètre image au brand impact

[Webinaire] Mesurer la marque autrement : du baromètre image au brand impact

Agence : JIN

Scan Booksponsorisé

1

Le Top 5 Scan Book de l’été

La SPA lance #StopAbandon - Notchup

Scan booksponsorisé

2

Le Top 5 Scan Book de l’été

MAKE IT ICONIC - Choose France - Babel

Scan booksponsorisé

3

Le Top 5 Scan Book de l’été

Qui est le drogué ? Fédération Addiction joue avec les préjugés - Orès Collective

Scan booksponsorisé

4

Le Top 5 Scan Book de l’été

Savéol et les 30 ans de la tomate cerise - L3S GR*S MOT$

Scan booksponsorisé

5

Le Top 5 Scan Book de l’été

Activation Sirop Sport Citror - Be Brandon

Scan booksponsorisé

Précédent Suivant